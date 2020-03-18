Швеция закрывает границу для иностранцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запрет на въезд вступает в силу с 19 марта и продлится минимум 30 дней

Правительство Швеции приняло решение о временном закрытии государственных границ для иностранных граждан из стран не входящих в Зону экономической торговли и Швейцарии в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении шведского правительства.

Сообщается, что запрет на въезд вступает в силу с 19 марта и продлится как минимум 30 дней.

"Сегодня, после призыва Европейского Совета и Комиссии, правительство приняло решение временно прекратить ненужные поездки в Швецию с целью смягчения последствий вспышки коронавируса и сокращения распространения вируса Covid-19", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что лидеры стран Европейского союза поддержали решение Еврокомиссии о закрытии внешних границ блока из-за пандемии коронавируса COVID-19. Исключением станут Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн и Великобритания.

Также сообщалось, что Садовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире.