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Швеція закриває кордон для іноземців

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 12:23
Швеція закриває кордон для іноземців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборона на в'їзд набирає чинності з 19 березня і триватиме щонайменше 30 днів

Уряд Швеції прийняв рішення про тимчасове закриття державних кордонів для іноземних громадян з країн, що не входять в Зону економічної торгівлі та Швейцарії у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це йдеться в повідомленні шведського урядіва.

Повідомляється, що заборона на в'їзд набирає чинності з 19 березня і триватиме як мінімум 30 днів.

"Сьогодні, після призову Європейської Ради і Комісії, уряд прийняв рішення тимчасово припинити непотрібні поїздки в Швецію з метою пом'якшення наслідків спалаху коронавіруса і скорочення поширення вірусу Covid-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що лідери країн Європейського союзу підтримали рішення Єврокомісії про закриття зовнішніх кордонів блоку через пандемію коронавіруса COVID-19. Винятком стануть Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн і Великобританія.

Також повідомлялося, що Садовська Аравія скликає країни "Великий двадцятки" (G20) для проведення позачергового саміту у зв'язку з пандемією коронавіруса у світі.

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