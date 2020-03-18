Швеція закриває кордон для іноземців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборона на в'їзд набирає чинності з 19 березня і триватиме щонайменше 30 днів

Уряд Швеції прийняв рішення про тимчасове закриття державних кордонів для іноземних громадян з країн, що не входять в Зону економічної торгівлі та Швейцарії у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це йдеться в повідомленні шведського урядіва.

Повідомляється, що заборона на в'їзд набирає чинності з 19 березня і триватиме як мінімум 30 днів.

"Сьогодні, після призову Європейської Ради і Комісії, уряд прийняв рішення тимчасово припинити непотрібні поїздки в Швецію з метою пом'якшення наслідків спалаху коронавіруса і скорочення поширення вірусу Covid-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що лідери країн Європейського союзу підтримали рішення Єврокомісії про закриття зовнішніх кордонів блоку через пандемію коронавіруса COVID-19. Винятком стануть Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн і Великобританія.

Також повідомлялося, що Садовська Аравія скликає країни "Великий двадцятки" (G20) для проведення позачергового саміту у зв'язку з пандемією коронавіруса у світі.