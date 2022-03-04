Швеция выделила более 50 млн долларов на поддержку ВСУ

Из-за войны России против Украины шведское правительство выделило более 50 млн долларов. Деньги пойдут на поддержку украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Швеция направила 500 млн крон для поддержки Вооруженных сил Украины. Только что средства поступили на счета НБУ. Благодарен премьеру Магдалене Андерссон и правительству Швеции за финансовый вклад. Каждый шаг в поддержку ВСУ приближает победу Украины", - отметил он.

Отметим, 500 млн шведских крон - это чуть более 50 млн долларов.