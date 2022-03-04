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Швеция выделила более 50 млн долларов на поддержку ВСУ

Автор: Сергей Новиков

Из-за войны России против Украины шведское правительство выделило более 50 млн долларов. Деньги пойдут на поддержку украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Швеция направила 500 млн крон для поддержки Вооруженных сил Украины. Только что средства поступили на счета НБУ. Благодарен премьеру Магдалене Андерссон и правительству Швеции за финансовый вклад. Каждый шаг в поддержку ВСУ приближает победу Украины", - отметил он.

Отметим, 500 млн шведских крон - это чуть более 50 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что администарция президента США Джо Байдена подала запрос на передачу 10 млрд долларов в виде помощи Украине.

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Вооруженные силы УкраиныШвецияВойна России против Украины