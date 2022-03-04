Швеція виділила понад 50 млн доларів на підтримку ЗСУ

Через війну Росії проти України шведський уряд виділив понад 50 млн доларів. Гроші підуть на підтримку української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Швеція направила 500 млн крон для підтримки Збройних сил України. Щойно кошти надійшли на рахунки НБУ. Вдячний прем'єру Магдалені Андерссон та уряду Швеції за фінансовий внесок. Кожен крок на підтримку ЗСУ наближає перемогу України", - зазначив він.

Відзначимо, 500 млн шведських крон - це трохи більше 50 млн доларів.