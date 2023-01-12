Швеція не вступить у НАТО, поки вона підтримує терористів, - представник Ердогана

Процес входження Швеції до НАТО не зможе просунутися доти, доки країна надає підтримку організаціям, визнаним у Туреччині терористичними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника президента Туреччини Ібрагіма Калина.

"Ми знову відкрито говоримо: просування процесу прийняття країни до НАТО неможливе, поки не буде покладено край діяльності терористичних організацій", - зазначив Калин.

Його коментар пов'язаний з акцією, що відбулася в Стокгольмі, на підтримку Робочої партії Курдистану, визнаної в Анкарі терористичною. Калин різко засудив цю демонстрацію і закликав вжити конкретних заходів для запобігання такому в майбутньому.

"Ми різко засуджуємо ці мерзенні дії проти нашого президента в Стокгольмі. Ми передали нашу реакцію і наші очікування шведській владі. Вжиття конкретних заходів проти таких акцій - це вимога закону та взятих зобов'язань перед нами", - зазначив він.