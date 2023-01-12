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Швеция не вступит в НАТО, пока она поддерживает террористов, - представитель Эрдогана

Фото: Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калина.

"Мы вновь открыто говорим: продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций", - отметил Калин.

Его комментарий связан с акцией, состоявшейся в Стокгольме, в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Анкаре террористической. Калин резко осудил эту демонстрацию и призвал принять конкретные меры для предотвращения такого в будущем.

"Мы резко осуждаем эти мерзкие действия против нашего президента в Стокгольме. Мы передали нашу реакцию и наши ожидания шведским властям. Принятие конкретных мер против таких акций - это требование закона и взятых обязательств перед нами", - отметил он.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает вступления Финляндии и Швеции в Альянс в 2023 году.

В Швеции уверены, что Турция одобрит ее заявку на вступление в Североатлантический альянс. В то же время, Стокгольм обращает внимание, что не может выполнить все условия, которые выдвинула Анкара.

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