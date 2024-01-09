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Швеція внесе близько 5 млн доларів до фонду НАТО для допомоги Україні

Фото: Швеція внесе близько 5 млн доларів до фонду НАТО для допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Швеція перерахує 50 млн шведських крон (близько 5 млн доларів) до фонду НАТО для допомоги Україні. Кошти підуть на військове обладнання, паливо та медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швеції.

Як повідомляється, фонд допомоги НАТО Україні отримає 50 млн шведських крон. Гроші підуть на підтримку проектів яким бракує фінансування, такі як закупівля оборонного обладнання, палива, медикаментів та обладнання для розмінування. 

Окрім того, Швеція перерахує 5 млн шведських крон цільовому фонду НАТО з розбудови оборонного потенціалу для Молдови. Вони будуть використані на закупівлю обладнання, навчання і підтримку реформ.

Ще 5 млн шведських крон буде надано Грузії. Кошти підуть на проекти в таких сферах, як врегулювання криз, кібербезпека та обмін розвідданими. 

Допомога Україні від Швеції 

Нагадаємо, 11 грудня 2023 року уряд Швеції оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Ці кошти підуть на підтримку українців узимку.

Також 26 листопада прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

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