RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция внесет около 5 млн долларов в фонд НАТО для помощи Украине

Фото: Швеция внесет около 5 млн долларов в фонд НАТО для помощи Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Швеция перечислит 50 млн шведских крон (около 5 млн долларов) в фонд НАТО для помощи Украине. Денежные средства пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

Фонд помощи НАТО Украине получит 50 млн шведских крон. Деньги пойдут на поддержку проектов, которым не хватает финансирования, такие как закупка оборонного оборудования, топлива, медикаментов и оборудования для разминирования.

Кроме того, Швеция перечислит 5 млн шведских крон целевому фонду НАТО по развитию оборонного потенциала для Молдовы. Они будут использованы на закупку оборудования, обучение и поддержку реформ.

Еще 5 млн шведских крон будет предоставлено Грузии. Средства пойдут на проекты в таких областях, как урегулирование кризисов, кибербезопасность и обмен разведданными.

Помощь Украине от Швеции 

Напомним, 11 декабря 2023 года правительство Швеции объявило о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 млн долларов). Эти средства пойдут в поддержку украинцев зимой.

Также 26 ноября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияПомощь УкраинеВоенная помощьВойна России против Украины