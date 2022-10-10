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Швеція відмовить Росії у доступі до розслідування щодо "Північних потоків"

Фото: Швеція відмовила Росії у доступі до розслідування щодо "Північних потоків" (nord-stream2.com)
Автор: Сергій Пишкін

Швеція відхилить вимогу Російської Федерації щодо її участі в розслідуванні витоку газу у газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Попередні розслідування в Швеції є конфіденційними, і це, очевидно, стосується і цього випадку", - заявила прем'єр-міністр країни Магдалена Андерссон.

Росія, зі свого боку, вимагала, аби її влада і газова компанія "Газпром" також брали участь в розслідуванні щодо витоку газу. Андерссон відзначила, що її офіс вже працює над відповіддю Москві.

Шведська служба безпеки вважає, що витоки були спричиненні підводними детонаціями. Тим часом Швеція координує свої дії з Данією та Німеччиною.

"Це сталося у виключній економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не напад на Швецію, але це серйозно, не в останню чергу на тлі напруженої ситуації в сфері безпеки. Ми, на жаль, маємо бути готовими до того, що можуть статися й інші інциденти", - сказав Андерссон.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоки. Країни Європи підозрюють, що причиною цього міг бути саботаж.

Тим часом в Росії запропонували Європі постачати газ неушкодженою ниткою трубопроводу "Північний потік-2".

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