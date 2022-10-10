Швеция откажет России в доступе к расследованию касаемо "Северных потоков"

"Предварительные расследования в Швеции конфиденциальны, и это, очевидно, касается и этого случая", - заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

Россия, со своей стороны, требовала, чтобы ее власть и газовая компания "Газпром" также принимали участие в расследовании по утечке газа. Андерссон отметила, что ее офис уже работает над Москвой.

Шведская служба безопасности считает, что утечки были вызваны подводными детонациями. Между тем, Швеция координирует свои действия с Данией и Германией.

"Это произошло в исключительной экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, поэтому это не нападение на Швецию, но это серьезно, не в последнюю очередь на фоне напряженной ситуации в сфере безопасности. Мы, к сожалению, должны быть готовы к тому, что могут случиться и другие инциденты", - сказала Андерссон.