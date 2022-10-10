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Швеция откажет России в доступе к расследованию касаемо "Северных потоков"

Фото: Швеция отказала России в доступе к расследованию по "Северным потокам" (nord-stream2.com)
Автор: Сергей Пышкин

Швеция отклонит требование Российской Федерации по ее участию в расследовании утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Предварительные расследования в Швеции конфиденциальны, и это, очевидно, касается и этого случая", - заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

Россия, со своей стороны, требовала, чтобы ее власть и газовая компания "Газпром" также принимали участие в расследовании по утечке газа. Андерссон отметила, что ее офис уже работает над Москвой.

Шведская служба безопасности считает, что утечки были вызваны подводными детонациями. Между тем, Швеция координирует свои действия с Данией и Германией.

"Это произошло в исключительной экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, поэтому это не нападение на Швецию, но это серьезно, не в последнюю очередь на фоне напряженной ситуации в сфере безопасности. Мы, к сожалению, должны быть готовы к тому, что могут случиться и другие инциденты", - сказала Андерссон.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"обнаружили три утечки. Страны Европы подозревают, что причиной этого мог быть саботаж.

Тем временем в России предложили Европе снабжать газ невредимой нитью трубопровода "Северный поток-2".

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