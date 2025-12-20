Швеція виділить Україні 200 млн доларів у 2026 році: Сибіга сказав, на що підуть гроші

Швеція 2026 року надасть Україні 200 млн доларів прямої бюджетної підтримки. Гроші підуть на потреби населення, включно з держпослугами, пенсіями та іншими виплатами.
Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
"Ми вдячні Швеції за сьогоднішнє оголошення про виділення 200 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки Україні у 2026 році", - ідеться в публікації.
Сибіга підкреслив, що Швеція від самого початку подавала приклад. Зокрема, у серпні вона стала першою країною, яка надала 75 млн доларів такої прямої бюджетної підтримки, і сьогодні Стокгольм "зміцнює це лідерство, роблячи додатковий внесок".
Крім цього, міністр закордонних справ України уточнив, на що піде ця допомога.
"Ці кошти будуть спрямовані на задоволення повсякденних потреб населення в умовах війни, включно з найважливішими державними послугами, енергопостачанням, охороною здоров'я, школами, пенсіями та іншими виплатами. Ми глибоко вдячні Швеції за її рішучість, підтримку та непохитну солідарність", - резюмував Сибіга.
Нагадаємо, на початку грудня міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса заявив, що його країна поступово припинить допомогу п'ятьом державам, щоб перенаправити ці кошти Україні. Зокрема, йдеться про скорочення допомоги Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії.
Він також додав, що у 2026 році уряд Швеції має намір збільшити підтримку України щонайменше до більш ніж 1 млрд доларів.
Крім того, того ж грудня Бенджамін Дуса повідомив, що Швеція надасть Україні 100 млн євро зимової допомоги. Він уточнив, що гроші підуть на ремонт інфраструктури.