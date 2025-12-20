Швеція виділить Україні 200 млн доларів у 2026 році: Сибіга сказав, на що підуть гроші

Швеція 2026 року надасть Україні 200 млн доларів прямої бюджетної підтримки. Гроші підуть на потреби населення, включно з держпослугами, пенсіями та іншими виплатами.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Ми вдячні Швеції за сьогоднішнє оголошення про виділення 200 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки Україні у 2026 році", - ідеться в публікації.

Сибіга підкреслив, що Швеція від самого початку подавала приклад. Зокрема, у серпні вона стала першою країною, яка надала 75 млн доларів такої прямої бюджетної підтримки, і сьогодні Стокгольм "зміцнює це лідерство, роблячи додатковий внесок".

Крім цього, міністр закордонних справ України уточнив, на що піде ця допомога.

"Ці кошти будуть спрямовані на задоволення повсякденних потреб населення в умовах війни, включно з найважливішими державними послугами, енергопостачанням, охороною здоров'я, школами, пенсіями та іншими виплатами. Ми глибоко вдячні Швеції за її рішучість, підтримку та непохитну солідарність", - резюмував Сибіга.