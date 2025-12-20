ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Швеция выделит Украине 200 млн долларов в 2026 году: Сибига сказал, на что пойдут деньги

Суббота 20 декабря 2025 20:08
Швеция выделит Украине 200 млн долларов в 2026 году: Сибига сказал, на что пойдут деньги Фото: Андрей Сибига (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Эдуард Ткач

Швеция в 2026 году представит Украине 200 млн долларов прямой бюджетной поддержки. Деньги пойдут на потребности населения, включая госуслуги, пенсии и другие выплаты.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Мы благодарны Швеции за сегодняшнее объявление о выделении 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки Украине в 2026 году", - говорится в публикации.

Сибига подчеркнул, что Швеция с самого начала подавала пример. В частности, в августе она стала первой страной, которая предоставила 75 млн долларов такой прямой бюджетной поддержки, и сегодня Стокгольм "укрепляет это лидерство, внося дополнительный вклад".

Помимо этого, министр иностранных дел Украины уточнил, на что пойдет эта помощь.

"Эти средства будут направлены на удовлетворение повседневных потребностей населения в условиях войны, включая важнейшие государственные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты. Мы глубоко благодарны Швеции за ее решимость, поддержку и непоколебимую солидарность", - резюмував Сибіга.

Помощь Украине от Швеции

Напомним, в начале декабря министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса заявил, что его страна постепенно прекратит помощь пяти государствам, чтобы перенаправить эти средства Украине. В частности, речь идет о сокращении помощи Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии.

Он также добавил, что в 2026 правительство Швеции намерено увеличить поддержку Украины как минимум до более чем 1 млрд долларов.

Кроме того, в том же декабря Бенджамин Дуса сообщил, что Швеция предоставит Украине 100 млн евро зимней помощи. Он уточнил, что деньги пойдут на ремонт инфраструктуры.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

