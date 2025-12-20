Швеция выделит Украине 200 млн долларов в 2026 году: Сибига сказал, на что пойдут деньги

Швеция в 2026 году представит Украине 200 млн долларов прямой бюджетной поддержки. Деньги пойдут на потребности населения, включая госуслуги, пенсии и другие выплаты.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Мы благодарны Швеции за сегодняшнее объявление о выделении 200 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки Украине в 2026 году", - говорится в публикации.

Сибига подчеркнул, что Швеция с самого начала подавала пример. В частности, в августе она стала первой страной, которая предоставила 75 млн долларов такой прямой бюджетной поддержки, и сегодня Стокгольм "укрепляет это лидерство, внося дополнительный вклад".

Помимо этого, министр иностранных дел Украины уточнил, на что пойдет эта помощь.

"Эти средства будут направлены на удовлетворение повседневных потребностей населения в условиях войны, включая важнейшие государственные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты. Мы глубоко благодарны Швеции за ее решимость, поддержку и непоколебимую солидарность", - резюмував Сибіга.