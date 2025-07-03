Швеція виділить більше 150 млн доларів на військову підтримку України: що передасть

Допомога Україні з боку Швеції

Швеція від початку повномасштабного вторгнення зайняла чітку позицію підтримки України, змінивши свій традиційно нейтральний підхід. Країна активно долучилась до загальноєвропейських зусиль, надаючи як політичну, так і матеріальну допомогу, включно з оборонною підтримкою.

Окрім військової сфери, Швеція підтримує Україну гуманітарно, бере участь у відновлювальних проєктах, сприяє переселенцям та виступає за притягнення Росії до відповідальності.

Нещодавно Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida виділило 590 млн гривень для посилення кібербезпеки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.