Швеция выделит более 150 млн долларов на военную поддержку Украины: что передаст

Швеция выделит 1,5 миллиарда шведских крон (157 млн долларов) на военные возможности для Украины, которые будут включать стволы для самоходной артиллерийской установки (САУ) Archer и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства обороны Швеции Пола Йонсона.
"Правительство приняло решение выделить 1,5 миллиарда шведских крон из пакетов поддержки 18 и 19 на новые военные возможности для Украины. Это включает более 10 новых артиллерийских стволов Archer, дальнобойные и подводные средства, а также большую логистическую поддержку", - заявил министр.
Он добавил, что Archer продемонстрировали свою эффективность в Украине, в связи с чем нуждаются в новых артиллерийских стволах.
Швеция с начала полномасштабного вторжения заняла четкую позицию поддержки Украины, изменив свой традиционно нейтральный подход. Страна активно присоединилась к общеевропейским усилиям, предоставляя как политическую, так и материальную помощь, включая оборонную поддержку.
Кроме военной сферы, Швеция поддерживает Украину гуманитарно, участвует в восстановительных проектах, способствует переселенцам и выступает за привлечение России к ответственности.
Недавно Шведское агентство по международному развитию Sida выделило 590 млн гривен для усиления кибербезопасности Украины.
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