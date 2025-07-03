Швеция выделит более 150 млн долларов на военную поддержку Украины: что передаст

Помощь Украине со стороны Швеции

Швеция с начала полномасштабного вторжения заняла четкую позицию поддержки Украины, изменив свой традиционно нейтральный подход. Страна активно присоединилась к общеевропейским усилиям, предоставляя как политическую, так и материальную помощь, включая оборонную поддержку.

Кроме военной сферы, Швеция поддерживает Украину гуманитарно, участвует в восстановительных проектах, способствует переселенцам и выступает за привлечение России к ответственности.

Недавно Шведское агентство по международному развитию Sida выделило 590 млн гривен для усиления кибербезопасности Украины.

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