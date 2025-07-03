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Швеция выделит более 150 млн долларов на военную поддержку Украины: что передаст

Фото: Пол Йонсон, глава Министерства обороны Швеции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Швеция выделит 1,5 миллиарда шведских крон (157 млн долларов) на военные возможности для Украины, которые будут включать стволы для самоходной артиллерийской установки (САУ) Archer и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства обороны Швеции Пола Йонсона.

"Правительство приняло решение выделить 1,5 миллиарда шведских крон из пакетов поддержки 18 и 19 на новые военные возможности для Украины. Это включает более 10 новых артиллерийских стволов Archer, дальнобойные и подводные средства, а также большую логистическую поддержку", - заявил министр.

Он добавил, что Archer продемонстрировали свою эффективность в Украине, в связи с чем нуждаются в новых артиллерийских стволах.

 

Помощь Украине со стороны Швеции

Швеция с начала полномасштабного вторжения заняла четкую позицию поддержки Украины, изменив свой традиционно нейтральный подход. Страна активно присоединилась к общеевропейским усилиям, предоставляя как политическую, так и материальную помощь, включая оборонную поддержку.

Кроме военной сферы, Швеция поддерживает Украину гуманитарно, участвует в восстановительных проектах, способствует переселенцам и выступает за привлечение России к ответственности.

Недавно Шведское агентство по международному развитию Sida выделило 590 млн гривен для усиления кибербезопасности Украины.

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