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Швеція виділила багатомільйонний транш на посилення кібербезпеки України: подробиці

Середа 02 липня 2025 12:25
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Швеція виділила багатомільйонний транш на посилення кібербезпеки України: подробиці Фото: Швеція виділила багатомільйонний транш на посилення кібербезпеки України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete) виділило новий пакет допомоги у розмірі 590 млн гривень для посилення кібербезпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що підтримка надається в межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості. Кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов.

У міністерстві зазначили, що тільки за 2024 рік понад 2 тисячі кібератак здійснили на публічний сектор і держоргани.

Фінансування Sida надходитиме через Estonian Centre for International Development – урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проектів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.

Кібератаки на українські компанії та сервіси

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що українські держресурси зазнають тисячі кібератак щомісяця. За його словами, в кожного співробітника Мінцифри встановлено спеціальне програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, яке аналізує поведінку на ноутбуці.

Він також наголосив, що швидкість реакції на хакерські атаки держресурсів "критично важлива" й саме тому Мінцифра домовилася з "великим донором", який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США скоротили зусилля в наданні України допомоги в галузі кібербезпеки, яка мала важливе значення в протидії російським хакерським атакам.

Цю допомогу вважали критично важливою для того, щоб допомогти Україні запобігти кібератакам на державних службовців, телекомунікаційні компанії та постачальників енергії, а також для відновлення від наслідків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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