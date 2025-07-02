Швеція виділила багатомільйонний транш на посилення кібербезпеки України: подробиці

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete) виділило новий пакет допомоги у розмірі 590 млн гривень для посилення кібербезпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що підтримка надається в межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості. Кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов. У міністерстві зазначили, що тільки за 2024 рік понад 2 тисячі кібератак здійснили на публічний сектор і держоргани. Фінансування Sida надходитиме через Estonian Centre for International Development – урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проектів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.