Швеція виділить більше 150 млн доларів на військову підтримку України: що передасть

Швеція виділить 1,5 мільярда шведських крон (157 млн доларів) на військові можливості для України, які включатимуть стволи для самохідної артилерійської установки (САУ) Archer й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства оборони Швеції Пола Йонсона.

"Уряд прийняв рішення виділити 1,5 мільярда шведських крон з пакетів підтримки 18 і 19 на нові військові можливості для України. Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні і підводні засоби, а також більшу логістичну підтримку", - заявив міністр. Він додав, що Archer продемонстрували свою ефективність в Україні, у зв'язку з чим потребують нових артилерійських стволів.