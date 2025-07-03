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Швеція виділить більше 150 млн доларів на військову підтримку України: що передасть

Четвер 03 липня 2025 14:30
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Швеція виділить більше 150 млн доларів на військову підтримку України: що передасть Фото: Пол Йонсон, голова Міністерства оборони Швеції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Швеція виділить 1,5 мільярда шведських крон (157 млн доларів) на військові можливості для України, які включатимуть стволи для самохідної артилерійської установки (САУ) Archer й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства оборони Швеції Пола Йонсона.

"Уряд прийняв рішення виділити 1,5 мільярда шведських крон з пакетів підтримки 18 і 19 на нові військові можливості для України. Це включає понад 10 нових артилерійських стволів Archer, далекобійні і підводні засоби, а також більшу логістичну підтримку", - заявив міністр.

Він додав, що Archer продемонстрували свою ефективність в Україні, у зв'язку з чим потребують нових артилерійських стволів.

Допомога Україні з боку Швеції

Швеція від початку повномасштабного вторгнення зайняла чітку позицію підтримки України, змінивши свій традиційно нейтральний підхід. Країна активно долучилась до загальноєвропейських зусиль, надаючи як політичну, так і матеріальну допомогу, включно з оборонною підтримкою.

Окрім військової сфери, Швеція підтримує Україну гуманітарно, бере участь у відновлювальних проєктах, сприяє переселенцям та виступає за притягнення Росії до відповідальності.

Нещодавно Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida виділило 590 млн гривень для посилення кібербезпеки України.

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Швеція Допомога Україні
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