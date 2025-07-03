ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Швеция выделит более 150 млн долларов на военную поддержку Украины: что передаст

Четверг 03 июля 2025 14:30
UA EN RU
Швеция выделит более 150 млн долларов на военную поддержку Украины: что передаст Фото: Пол Йонсон, глава Министерства обороны Швеции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Швеция выделит 1,5 миллиарда шведских крон (157 млн долларов) на военные возможности для Украины, которые будут включать стволы для самоходной артиллерийской установки (САУ) Archer и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства обороны Швеции Пола Йонсона.

"Правительство приняло решение выделить 1,5 миллиарда шведских крон из пакетов поддержки 18 и 19 на новые военные возможности для Украины. Это включает более 10 новых артиллерийских стволов Archer, дальнобойные и подводные средства, а также большую логистическую поддержку", - заявил министр.

Он добавил, что Archer продемонстрировали свою эффективность в Украине, в связи с чем нуждаются в новых артиллерийских стволах.

Помощь Украине со стороны Швеции

Швеция с начала полномасштабного вторжения заняла четкую позицию поддержки Украины, изменив свой традиционно нейтральный подход. Страна активно присоединилась к общеевропейским усилиям, предоставляя как политическую, так и материальную помощь, включая оборонную поддержку.

Кроме военной сферы, Швеция поддерживает Украину гуманитарно, участвует в восстановительных проектах, способствует переселенцам и выступает за привлечение России к ответственности.

Недавно Шведское агентство по международному развитию Sida выделило 590 млн гривен для усиления кибербезопасности Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Помощь Украине
Новости
В порт Одессы прилетел "Искандер", среди раненых граждане Сирии: новые детали удара РФ
В порт Одессы прилетел "Искандер", среди раненых граждане Сирии: новые детали удара РФ
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы