Швеция выделит более 150 млн долларов на военную поддержку Украины: что передаст

Швеция выделит 1,5 миллиарда шведских крон (157 млн долларов) на военные возможности для Украины, которые будут включать стволы для самоходной артиллерийской установки (САУ) Archer и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства обороны Швеции Пола Йонсона.

"Правительство приняло решение выделить 1,5 миллиарда шведских крон из пакетов поддержки 18 и 19 на новые военные возможности для Украины. Это включает более 10 новых артиллерийских стволов Archer, дальнобойные и подводные средства, а также большую логистическую поддержку", - заявил министр. Он добавил, что Archer продемонстрировали свою эффективность в Украине, в связи с чем нуждаются в новых артиллерийских стволах.