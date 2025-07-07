Швеція виділить 1,8 млн євро МАГАТЕ для посилення ядерної безпеки в Україні

Швеція виділить 20 мільйонів шведських крон (близько 1,8 мільйона євро - ред.) місіям Міжнародного агентства з атомної енергії. Кошти виділені для забезпечення ядерної безпеки в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в повідомленні на сайті шведського уряду.

Уряд Швеції зазначив, що підтримка роботи МАГАТЕ відповідає загальній меті уряду Швеції щодо надання допомоги Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

"Робота МАГАТЕ має велике значення для безпеки атомних електростанцій України. Тому уряд вирішив надати додаткову підтримку, щоб МАГАТЕ могла зберегти свою присутність в Україні", - заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Внесок Швеції переважно спрямовується на фінансування присутності експертів МАГАТЕ на атомних електростанціях України та в Чорнобилі.

Ця допомога сприяє зменшенню ризику збройних атак, наданню професійних консультацій з питань ядерної безпеки та ядерного нерозповсюдження, а також забезпеченню неупередженого та незалежного інформування міжнародної спільноти.