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Швеція виділить 1,8 млн євро МАГАТЕ для посилення ядерної безпеки в Україні

Понеділок 07 липня 2025 19:54
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Швеція виділить 1,8 млн євро МАГАТЕ для посилення ядерної безпеки в Україні Фото: глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Швеція виділить 20 мільйонів шведських крон (близько 1,8 мільйона євро - ред.) місіям Міжнародного агентства з атомної енергії. Кошти виділені для забезпечення ядерної безпеки в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні на сайті шведського уряду.

Уряд Швеції зазначив, що підтримка роботи МАГАТЕ відповідає загальній меті уряду Швеції щодо надання допомоги Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

"Робота МАГАТЕ має велике значення для безпеки атомних електростанцій України. Тому уряд вирішив надати додаткову підтримку, щоб МАГАТЕ могла зберегти свою присутність в Україні", - заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Внесок Швеції переважно спрямовується на фінансування присутності експертів МАГАТЕ на атомних електростанціях України та в Чорнобилі.

Ця допомога сприяє зменшенню ризику збройних атак, наданню професійних консультацій з питань ядерної безпеки та ядерного нерозповсюдження, а також забезпеченню неупередженого та незалежного інформування міжнародної спільноти.

Окупація ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція - найбільша в Україні та Європі АЕС. Вона залишається під російською окупацією з 4 березня 2022 року.

Війська РФ замінували частину об'єктів і перетворили територію станції на військову базу.

Російські окупанти регулярно влаштовують провокації на ЗАЕС, неодноразово створюючи загрозу повного блекауту.

Крім того, Росія незаконно утримує щонайменше 13 співробітників станції: семеро з них уже засуджені за сфальсифікованими обвинуваченнями. Ще троє чекають вироків у російських тюрмах, а доля інших залишається невідомою.

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