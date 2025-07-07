Швеция выделит 1,8 млн евро МАГАТЭ для усиления ядерной безопасности в Украине

Швеция выделит 20 миллионов шведских крон (около 1,8 миллиона евро - ред.) миссиям Международного агентства по атомной энергии. Средства выделены для обеспечения ядерной безопасности в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в сообщении на сайте шведского правительства.

Эта помощь способствует уменьшению риска вооруженных атак, предоставлению профессиональных консультаций по вопросам ядерной безопасности и ядерного нераспространения, а также обеспечению беспристрастного и независимого информирования международного сообщества.

Вклад Швеции преимущественно направляется на финансирование присутствия экспертов МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины и в Чернобыле.

"Работа МАГАТЭ имеет большое значение для безопасности атомных электростанций Украины. Поэтому правительство решило оказать дополнительную поддержку, чтобы МАГАТЭ могла сохранить свое присутствие в Украине", - заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Правительство Швеции отметило, что поддержка работы МАГАТЭ соответствует общей цели правительства Швеции по оказанию помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Оккупация ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция - крупнейшая в Украине и Европе АЭС. Она остается под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.

Войска РФ заминировали часть объектов и превратили территорию станции в военную базу.

Российские оккупанты регулярно устраивают провокации на ЗАЭС, неоднократно создавая угрозу полного блэкаута.

Кроме того, Россия незаконно удерживает по меньшей мере 13 сотрудников станции: семеро из них уже осуждены по сфальсифицированным обвинениям. Еще трое ждут приговоров в российских тюрьмах, а судьба остальных остается неизвестной.

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