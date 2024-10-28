Швеція виділила Україні новий пакет військової допомоги: що він передбачає

Уряд Швеції ухвалив рішення виділити Україні 63 мільйони євро підтримки. Транш буде наданий у межах попередніх пакетів військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт шведського уряду.
Фінансовий внесок передбачає 20 млн євро на підтримку української промислової бази. Це базується на данській моделі, що спрямована на підтримку закупівель в українській промисловості відповідно до пропозицій України. Уряд також має намір виділити близько 43 млн євро на фінансову підтримку низки багатосторонніх ініціатив на підтримку країни.
У четвер, 24 жовтня, уряд вирішив уповноважити Шведську адміністрацію оборонного майна (FMV) провести переговори та укласти угоду з Данією про безоплатну передачу Україні 20 млн євро на закупівлю оборонного обладнання через українську оборонну промисловість, а також доручити Збройним силам Швеції перевести ці кошти в Данію.
Данська модель, яку Швеція має намір підтримати, покликана допомогти у закупівлях, які бажає проводити українська промисловість. Данська модель вміщує механізми, що гарантують ефективне використання наданих коштів, а також надання Україною зворотного зв'язку щодо використання поставленого обладнання. Попередня данська підтримка за цією моделлю дозволила Україні виробити 18 одиниць української артилерійської системи.
Зростання виробництва в Україні зміцнює загальну європейську оборонно-промислову базу. Посилена оборонно-промислова база необхідна для задоволення суттєвих потреб, спричинених війною в Україні та зусиллями європейських країн із розбудови своїх оборонних спроможностей.
"Разом із завданням, яке вже має Шведська адміністрація оборонних матеріалів щодо підтримки України у сфері закупівель, ця допомога у розвитку української промислової бази відкриє подальші можливості для співпраці між українською та європейською оборонною промисловістю", - йдеться у повідомленні.
Вона передбачає можливість спільної розробки інноваційних рішень, які були безпосередньо випробувані на полі бою, а також підвищення спроможності України виробляти й обслуговувати оборонну техніку.
Уряд також має намір виділити близько 43 млн євро фінансових ресурсів на низку вже існуючих багатосторонніх ініціатив з метою надання швидкої та ефективної підтримки Збройним Силам України.
Прикладами ініціатив, які можуть бути підтримані, є деякі коаліції сил і засобів, створені в рамках Української оборонної контактної групи (UDCG):
В рамках цієї підтримки Швеція також зробить внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО для України, що передбачає закупівлю військового обладнання.
У понеділок, 28 жовтня, Норвегія оголосила про надання Україні нового пакету допомоги вартістю 500 млн євро.
Наприкінці вересня Данія анонсувала виділення Україні пакету військової допомоги на 629 млн доларів. Кошти скерують на закупівлю зброї українського виробництва.
Фінляндія вирішила надати нашій країні пакет допомоги на 118 млн євро.
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