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Данія надасть Україні майже 629 млн доларів на закупівлю вітчизняного озброєння

Неділя 29 вересня 2024 15:48
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Данія надасть Україні майже 629 млн доларів на закупівлю вітчизняного озброєння Фото: міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Данія виділить Україні близько 4,2 млрд данських крон (близько 629 млн доларів - ред.). Кошти будуть направлені на закупівлю озброєння українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міноборони Данії Троельса Лунд Поульсена.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Тому я дуже радий, що Данія погодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо найкращим чином використати 4,2 млрд данських крон, які надають ЄС і Данія", - заявив Поульсен.

За його словами, ці кошти будуть профінансовані за рахунок 1,3 млрд данських крон, які виділив уряд країни та 2,9 млрд данських крон із заморожених російських активів, які Данія використає від імені ЄС.

"Данія є лідером у наданні зброї безпосередньо з української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка їм потрібна", - розповів Поульсен.

Він також нагадав, що нещодавно Данія завершила пілотний проект, в рамках якого було профінансовано 18 артилерійських снарядів українського виробництва. Снаряди вже доставлені до Збройних сил України.

Допомога Україні від Данії

Нещодавно уряд Данії анонсував новий пакет допомоги на суму близько 783 мільйонів данських крон (116 млн доларів) для підтримки військових потреб України. Він був спрямований на задоволення як короткострокових, так і довгострокових потреб України в оборонній сфері.

Також Данія разом із Німеччиною передала Україні ще вісім бойових танків Leopard 1A5 у рамках військової допомоги.

Окрім цього стало відомо, що до кінця 2024 року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії. Точна дата і кількість літаків у нових поставках залишаються засекреченими з міркувань оперативної безпеки.

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