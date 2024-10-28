Швеція виділила Україні новий пакет військової допомоги: що він передбачає

Фінансовий внесок передбачає 20 млн євро на підтримку української промислової бази. Це базується на данській моделі, що спрямована на підтримку закупівель в українській промисловості відповідно до пропозицій України. Уряд також має намір виділити близько 43 млн євро на фінансову підтримку низки багатосторонніх ініціатив на підтримку країни.

У четвер, 24 жовтня, уряд вирішив уповноважити Шведську адміністрацію оборонного майна (FMV) провести переговори та укласти угоду з Данією про безоплатну передачу Україні 20 млн євро на закупівлю оборонного обладнання через українську оборонну промисловість, а також доручити Збройним силам Швеції перевести ці кошти в Данію.

Данська модель, яку Швеція має намір підтримати, покликана допомогти у закупівлях, які бажає проводити українська промисловість. Данська модель вміщує механізми, що гарантують ефективне використання наданих коштів, а також надання Україною зворотного зв'язку щодо використання поставленого обладнання. Попередня данська підтримка за цією моделлю дозволила Україні виробити 18 одиниць української артилерійської системи.

Зростання виробництва в Україні зміцнює загальну європейську оборонно-промислову базу. Посилена оборонно-промислова база необхідна для задоволення суттєвих потреб, спричинених війною в Україні та зусиллями європейських країн із розбудови своїх оборонних спроможностей.

"Разом із завданням, яке вже має Шведська адміністрація оборонних матеріалів щодо підтримки України у сфері закупівель, ця допомога у розвитку української промислової бази відкриє подальші можливості для співпраці між українською та європейською оборонною промисловістю", - йдеться у повідомленні.

Вона передбачає можливість спільної розробки інноваційних рішень, які були безпосередньо випробувані на полі бою, а також підвищення спроможності України виробляти й обслуговувати оборонну техніку.

Уряд також має намір виділити близько 43 млн євро фінансових ресурсів на низку вже існуючих багатосторонніх ініціатив з метою надання швидкої та ефективної підтримки Збройним Силам України.

Прикладами ініціатив, які можуть бути підтримані, є деякі коаліції сил і засобів, створені в рамках Української оборонної контактної групи (UDCG):

Коаліція військово-повітряних сил, яка закуповує ракети класу "повітря-повітря" для української програми F-16;

Морська коаліція, яка тренує українську морську піхоту;

Коаліція з питань розмінування, яка закуповує обладнання для розмінування наземних мін;

ІТ-коаліція, до якої нещодавно приєдналася Швеція, закуповує обладнання для зв'язку.

В рамках цієї підтримки Швеція також зробить внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО для України, що передбачає закупівлю військового обладнання.