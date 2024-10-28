Швеция выделила Украине новый пакет военной помощи: что он предусматривает

Финансовый вклад предусматривает 20 млн евро на поддержку украинской промышленной базы. Это базируется на датской модели, направленной на поддержку закупок в украинской промышленности в соответствии с предложениями Украины. Правительство также намерено выделить около 43 млн евро на финансовую поддержку ряда многосторонних инициатив в поддержку страны.

В четверг, 24 октября, правительство решило уполномочить Шведскую администрацию оборонного имущества (FMV) провести переговоры и заключить соглашение с Данией о безвозмездной передаче Украине 20 млн евро на закупку оборонного оборудования через украинскую оборонную промышленность, а также поручить Вооруженным силам Швеции перевести эти средства в Данию.

Датская модель, которую Швеция намерена поддержать, призвана помочь в закупках, которые желает проводить украинская промышленность. Датская модель включает механизмы, гарантирующие эффективное использование предоставленных средств, а также предоставление Украиной обратной связи по использованию поставленного оборудования. Предыдущая датская поддержка по этой модели позволила Украине произвести 18 единиц украинской артиллерийской системы.

Рост производства в Украине укрепляет общую европейскую оборонно-промышленную базу. Усиленная оборонно-промышленная база необходима для удовлетворения существенных потребностей, вызванных войной в Украине и усилиями европейских стран по развитию своих оборонных возможностей.

"Вместе с задачей, которую уже имеет Шведская администрация оборонных материалов по поддержке Украины в сфере закупок, эта помощь в развитии украинской промышленной базы откроет дальнейшие возможности для сотрудничества между украинской и европейской оборонной промышленностью", - отмечается в сообщении.

Она предусматривает возможность совместной разработки инновационных решений, которые были непосредственно испытаны на поле боя, а также повышение способности Украины производить и обслуживать оборонную технику.

Правительство также намерено выделить около 43 млн евро финансовых ресурсов на ряд уже существующих многосторонних инициатив с целью предоставления быстрой и эффективной поддержки Вооруженным Силам Украины.

Примерами инициатив, которые могут быть поддержаны, являются некоторые коалиции сил и средств, созданные в рамках Украинской оборонной контактной группы (UDCG):

Коалиция военно-воздушных сил, которая закупает ракеты класса «воздух-воздух» для украинской программы F-16;

Морская коалиция, которая тренирует украинскую морскую пехоту;

Коалиция по вопросам разминирования, которая закупает оборудование для разминирования наземных мин;

IТ-коалиция, к которой недавно присоединилась Швеция, закупает оборудование для связи.

В рамках этой поддержки Швеция также сделает вклад в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины, который предусматривает закупку военного оборудования.