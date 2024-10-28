Швеция выделила Украине новый пакет военной помощи: что он предусматривает
Правительство Швеции приняло решение выделить Украине 63 миллиона евро поддержки. Транш будет предоставлен в рамках предыдущих пакетов военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт шведского правительства.
Финансовый вклад предусматривает 20 млн евро на поддержку украинской промышленной базы. Это базируется на датской модели, направленной на поддержку закупок в украинской промышленности в соответствии с предложениями Украины. Правительство также намерено выделить около 43 млн евро на финансовую поддержку ряда многосторонних инициатив в поддержку страны.
В четверг, 24 октября, правительство решило уполномочить Шведскую администрацию оборонного имущества (FMV) провести переговоры и заключить соглашение с Данией о безвозмездной передаче Украине 20 млн евро на закупку оборонного оборудования через украинскую оборонную промышленность, а также поручить Вооруженным силам Швеции перевести эти средства в Данию.
Датская модель, которую Швеция намерена поддержать, призвана помочь в закупках, которые желает проводить украинская промышленность. Датская модель включает механизмы, гарантирующие эффективное использование предоставленных средств, а также предоставление Украиной обратной связи по использованию поставленного оборудования. Предыдущая датская поддержка по этой модели позволила Украине произвести 18 единиц украинской артиллерийской системы.
Рост производства в Украине укрепляет общую европейскую оборонно-промышленную базу. Усиленная оборонно-промышленная база необходима для удовлетворения существенных потребностей, вызванных войной в Украине и усилиями европейских стран по развитию своих оборонных возможностей.
"Вместе с задачей, которую уже имеет Шведская администрация оборонных материалов по поддержке Украины в сфере закупок, эта помощь в развитии украинской промышленной базы откроет дальнейшие возможности для сотрудничества между украинской и европейской оборонной промышленностью", - отмечается в сообщении.
Она предусматривает возможность совместной разработки инновационных решений, которые были непосредственно испытаны на поле боя, а также повышение способности Украины производить и обслуживать оборонную технику.
Правительство также намерено выделить около 43 млн евро финансовых ресурсов на ряд уже существующих многосторонних инициатив с целью предоставления быстрой и эффективной поддержки Вооруженным Силам Украины.
Примерами инициатив, которые могут быть поддержаны, являются некоторые коалиции сил и средств, созданные в рамках Украинской оборонной контактной группы (UDCG):
- Коалиция военно-воздушных сил, которая закупает ракеты класса «воздух-воздух» для украинской программы F-16;
- Морская коалиция, которая тренирует украинскую морскую пехоту;
- Коалиция по вопросам разминирования, которая закупает оборудование для разминирования наземных мин;
- IТ-коалиция, к которой недавно присоединилась Швеция, закупает оборудование для связи.
В рамках этой поддержки Швеция также сделает вклад в Комплексный пакет помощи НАТО для Украины, который предусматривает закупку военного оборудования.
Оборонная помощь от других стран
В понедельник, 28 октября, Норвегия объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью 500 млн евро.
В конце сентября Дания анонсировала выделение Украине пакета военной помощи на 629 млн долларов. Средства направят на закупку оружия украинского производства.
Финляндия решила предоставить нашей стране пакет помощи на 118 млн евро.
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