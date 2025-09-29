Швеція виділила Україні 116 млн євро на зиму: куди підуть кошти

Швеція оголосила про надання нового гуманітарного пакета допомоги Україні перед зимою розміром 1,1 мільярда шведських крон (понад 116 мільйонів євро - ред.).
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявило посольство Швеції в Україні у соцмережі Х.
Виділені кошти будуть направлені "на найнагальніші потреби України", серед яких енергетика, відбудова, розмінування та інші.
"Маємо зміцнювати стійкість України у кожен спосіб", - сказав міністр розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.
На сайті уряду країни уточнюється, що пакет допомоги спрямований для задоволення найнагальніших потреб України у таких сферах, як енергопостачання, житло, охорона здоров’я, розмінування, підтримка біженців та незалежних медіа. Зокрема:
Новий пакет допомоги також передбачає задоволення основних гуманітарних потреб, таких як продукти, житло, невідкладна допомога та опалення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Швеція надасть Україні озброєння на 836 млн доларів у рамках чергового пакета військової допомоги.
Зокрема, країна в рамках пакета допомоги закупить 18 нових систем Archer і додаткові боєприпаси калібру 155 мм на суму 327 млн доларів. Таким чином, загалом в України буде вже 44 таких артилерійських системи. Українські воїни підтвердили їхню ефективність проти російських цілей.