Швеция выделила Украине 116 млн евро на зиму: куда пойдут средства

Швеция объявила о предоставлении нового гуманитарного пакета помощи Украине перед зимой размером 1,1 миллиарда шведских крон (более 116 миллионов евро - ред.).
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявило посольство Швеции в Украине в соцсети Х.
Выделенные средства будут направлены "на самые насущные потребности Украины", среди которых энергетика, восстановление, разминирование и другие.
"Мы должны укреплять устойчивость Украины всеми способами", - сказал министр развития международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.
На сайте правительства страны уточняется, что пакет помощи направлен для удовлетворения насущных потребностей Украины в таких сферах, как энергоснабжение, жилье, здравоохранение, разминирование, поддержка беженцев и независимых медиа. В частности:
Новый пакет помощи также предусматривает удовлетворение основных гуманитарных потребностей, таких как продукты, жилье, неотложная помощь и отопление.
Напомним, ранее мы писали, что Швеция предоставит Украине вооружение на 836 млн долларов в рамках очередного пакета военной помощи.
В частности, страна в рамках пакета помощи закупит 18 новых систем Archer и дополнительные боеприпасы калибра 155 мм на сумму 327 млн долларов. Таким образом, в целом у Украины будет уже 44 таких артиллерийских системы. Украинские воины подтвердили их эффективность против российских целей.