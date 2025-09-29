Швеция выделила Украине 116 млн евро на зиму: куда пойдут средства

Выделенные средства будут направлены "на самые насущные потребности Украины", среди которых энергетика, восстановление, разминирование и другие.

"Мы должны укреплять устойчивость Украины всеми способами", - сказал министр развития международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.

На сайте правительства страны уточняется, что пакет помощи направлен для удовлетворения насущных потребностей Украины в таких сферах, как энергоснабжение, жилье, здравоохранение, разминирование, поддержка беженцев и независимых медиа. В частности:

450 млн шведских крон выделят на обеспечение энергетических потребностей Украины до и во время зимы, включая производство электроэнергии и ремонт критически важной инфраструктуры;

385 млн шведских крон направят трастовому фонду реконструкции Украины Всемирного банка для ремонта энергетической и жилищной инфраструктуры, поддержки беженцев, а также "усиление административных возможностей страны и ее способности предоставлять государственные услуги";

100 млн шведских крон предусмотрено на работы по разминированию и экономическое восстановление заминированных территорий;

30 млн шведских крон направят на поддержку независимых украинских медиа;

25 млн шведских крон предусмотрены для усиления сектора юстиции Украины;

10 млн шведских крон выделено на профессиональное обучение в логистике и транспорте для укрепления украинского рынка труда.

Новый пакет помощи также предусматривает удовлетворение основных гуманитарных потребностей, таких как продукты, жилье, неотложная помощь и отопление.