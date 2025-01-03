Швеція виділила Румунії гроші на заміну Patriot, який передали Україні

Patriot для України

Нагадаємо, Україна отримала першу систему протиповітряної оборони Patriot навесні 2023 року. Пізніше Україна на тлі посилення російських повітряних атак закликала партнерів надати більше систем ППО, зокрема і ЗРК Patriot.

Влітку 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 Patriot, щоб повністю закрити небо.

Надати додаткові системи погодилася Німеччини, Румунія та Нідерланди. На початку жовтня стало відомо, що румунський Patriot був доставлений в Україну.

Також Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot наприкінці листопада.

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