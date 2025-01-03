Швеция выделила Румынии деньги на замену Patriot, который передали Украине

Patriot для Украины

Напомним, Украина получила первую систему противовоздушной обороны Patriot весной 2023 года. Позже Украина на фоне усиления российских воздушных атак призвала партнеров предоставить больше систем ПВО, в том числе и ЗРК Patriot.

Летом 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

Предоставить дополнительные системы согласилась Германии, Румыния и Нидерланды. В начале октября стало известно, что румынский Patriot был доставлен в Украину.

Также Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot в конце ноября.

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