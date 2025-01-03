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Швеция выделила Румынии деньги на замену Patriot, который передали Украине

Фото: Швеция выделила Румынии деньги на покупку Patriot (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Швеция выделила средства для замены системы ПВО Patriot Румынии. Ранее Бухарест передал свой Patriot Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Швеции.

Шведское правительство решило выделить 300 млн крон (около 26 млн евро) на косвенную поддержку противовоздушной обороны Украины. Средства должны пойти в Румынию, чтобы помочь приобрести ей зенитно-ракетный комплекс Patriot вместо системы, которую передали Украине.

"Румынии нужны средства, чтобы иметь возможность приобрести снаряды типа Patriot, датчики и другое оборудование на замену системам, которые страна предоставила Украине в 2024 году. Поэтому 300 млн перечисляются Румынии", - говорится в сообщении.

 

 

Patriot для Украины

Напомним, Украина получила первую систему противовоздушной обороны Patriot весной 2023 года. Позже Украина на фоне усиления российских воздушных атак призвала партнеров предоставить больше систем ПВО, в том числе и ЗРК Patriot.

Летом 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

Предоставить дополнительные системы согласилась Германии, Румыния и Нидерланды. В начале октября стало известно, что румынский Patriot был доставлен в Украину.

Также Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot в конце ноября.

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