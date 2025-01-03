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Швеція виділила Румунії гроші на заміну Patriot, який передали Україні

Стокгольм, П'ятниця 03 січня 2025 12:18
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Швеція виділила Румунії гроші на заміну Patriot, який передали Україні Фото: Швеція виділила Румунії гроші на купівлі Patriot (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Швеція виділила кошти для замінення системи ППО Patriot Румунії. Раніше Бухарест передав свій Patriot Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Швеції.

Шведський уряд вирішив виділити 300 млн крон (близько 26 млн євро) на непряму підтримку протиповітряної оборони України. Кошти мають піти до Румунії, щоб допомогти придбати їй зенітно-ракетний комплекс Patriot замість системи, яку передали Україні.

"Румунії потрібні кошти, щоб мати можливість придбати снаряди типу Patriot, датчики та інше обладнання на заміну системам, які країна надала Україні в 2024 році. Тому 300 млн перераховуються Румунії", - йдеться у повідомленні.

Кошти надійдуть із раніше оголошених пакетів підтримки для України.

Patriot для України

Нагадаємо, Україна отримала першу систему протиповітряної оборони Patriot навесні 2023 року. Пізніше Україна на тлі посилення російських повітряних атак закликала партнерів надати більше систем ППО, зокрема і ЗРК Patriot.

Влітку 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 Patriot, щоб повністю закрити небо.

Надати додаткові системи погодилася Німеччини, Румунія та Нідерланди. На початку жовтня стало відомо, що румунський Patriot був доставлений в Україну.

Також Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot наприкінці листопада.

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