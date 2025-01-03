Швеция выделила Румынии деньги на замену Patriot, который передали Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Швеции.

Средства поступят из ранее объявленных пакетов поддержки для Украины.

"Румынии нужны средства, чтобы иметь возможность приобрести снаряды типа Patriot, датчики и другое оборудование на замену системам, которые страна предоставила Украине в 2024 году. Поэтому 300 млн перечисляются Румынии", - говорится в сообщении.

Шведское правительство решило выделить 300 млн крон (около 26 млн евро) на косвенную поддержку противовоздушной обороны Украины. Средства должны пойти в Румынию, чтобы помочь приобрести ей зенитно-ракетный комплекс Patriot вместо системы, которую передали Украине.

Patriot для Украины

Напомним, Украина получила первую систему противовоздушной обороны Patriot весной 2023 года. Позже Украина на фоне усиления российских воздушных атак призвала партнеров предоставить больше систем ПВО, в том числе и ЗРК Patriot.

Летом 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 25 Patriot, чтобы полностью закрыть небо.

Предоставить дополнительные системы согласилась Германии, Румыния и Нидерланды. В начале октября стало известно, что румынский Patriot был доставлен в Украину.

Также Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot в конце ноября.

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