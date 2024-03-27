ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Швеція виділила гроші на гуманітарну допомогу для України

Середа 27 березня 2024 22:05
UA EN RU
Швеція виділила гроші на гуманітарну допомогу для України Архівне фото: міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Швеція виділила 120 мільйонів крон (11,3 млн доларів) на допомогу Сектору Газа, Україні та Судану через продовольчу програму ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Йогана Форсселла.

"Ми з великою тривогою дивимося на попередження про голод у деяких частинах світу, не в останню чергу в Газі та Судані", - йдеться в заяві.

Міністр додав, що Швеція має взяти участь і зробити свій внесок у подолання негативної тенденції та запобігання виникненню голоду.

"Швеція є близьким і цінним партнером продовольчої програми ООН, і я вітаю посилення підтримки урядом наших антикризових зусиль у секторі Газа, Судані та Україні", - сказала глава продовольчої програми ООН Сінді Маккейн.

За її словами, ці кошти допоможуть нам зменшити голод і врятувати життя.

Допомога Україні від Швеції

Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

Також повідомлялося, що 11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 133,5 млн доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.

У цьому місяці стало відомо, що Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну, виділивши на це 30 мільйонів євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Швеція Судан
NEWS
Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених
Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи