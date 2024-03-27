Швеция выделила деньги на гуманитарную помощь для Украины
Швеция выделила 120 миллионов крон (11,3 млн долларов) на помощь Сектору Газа, Украине и Судану через продовольственную программу ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра помощи и внешней торговли Швеции Йогана Форсселла.
"Мы с большой тревогой смотрим на предупреждения о голоде в некоторых частях мира, не в последнюю очередь в Газе и Судане", - говорится в заявлении.
Министр добавил, что Швеция должна принять участие и внести свой вклад в преодоление негативной тенденции и предотвращение возникновения голода.
"Швеция является близким и ценным партнером продовольственной программы ООН, и я приветствую усиление поддержки правительством наших антикризисных усилий в секторе Газа, Судане и Украине", - сказала глава продовольственной программы ООН Синди Маккейн.
По ее словам, эти средства помогут нам уменьшить голод и спасти жизни.
Помощь Украине от Швеции
В конце ноября прошлого года стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).
Также сообщалось, что 11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.
В этом месяце стало известно, что Швеция решила поддержать чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в Украину, выделив на это 30 миллионов евро.
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