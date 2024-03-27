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Швеция выделила деньги на гуманитарную помощь для Украины

Среда 27 марта 2024 22:05
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Швеция выделила деньги на гуманитарную помощь для Украины Архивное фото: министр помощи и внешней торговли Швеции Йоган Форсселл (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Швеция выделила 120 миллионов крон (11,3 млн долларов) на помощь Сектору Газа, Украине и Судану через продовольственную программу ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра помощи и внешней торговли Швеции Йогана Форсселла.

"Мы с большой тревогой смотрим на предупреждения о голоде в некоторых частях мира, не в последнюю очередь в Газе и Судане", - говорится в заявлении.

Министр добавил, что Швеция должна принять участие и внести свой вклад в преодоление негативной тенденции и предотвращение возникновения голода.

"Швеция является близким и ценным партнером продовольственной программы ООН, и я приветствую усиление поддержки правительством наших антикризисных усилий в секторе Газа, Судане и Украине", - сказала глава продовольственной программы ООН Синди Маккейн.

По ее словам, эти средства помогут нам уменьшить голод и спасти жизни.

Помощь Украине от Швеции

В конце ноября прошлого года стало известно, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Также сообщалось, что 11 декабря 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

В этом месяце стало известно, что Швеция решила поддержать чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов в Украину, выделив на это 30 миллионов евро.

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