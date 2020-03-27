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Швеция ужесточила ограничения из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 16:40
Швеция ужесточила ограничения из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С воскресенья в Швеции запрещены массовые собрания с более 50 участниками

Шведское правительство в пятницу, 27 марта, заявило о введении запрета на массовые собрания численностью более 50 человек в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьер-министра Швеции Стефана Лофвена, новые правила вступают в силу с воскресенья, 29 марта. В случае нарушения гражданам грозит штраф или тюремный срок до 6 месяцев.

"Целью правительства является, конечно, максимально ограничить распространение. Правительство решило запретить публичные собрания более 50 человек", - сообщил Лофвен.

Ранее в Швеции действовало ограничение на массовые мероприятия с численностью более 500 человек.

Напомним, с 19 марта правительство Швеции временно закрыло государственные границы для иностранных граждан из стран не входящих в Зону экономической торговли и Швейцарии в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, в Швеции по состоянию на 27 марта количество инфицированных коронавирусом превысило 3 тысяч человек. Умерли от COVID-19 92 человека.

Также РБК-Украина писало, что США вышли на первое место в мире по количеству случаев коронавируса. По состоянию на вечер 26 марта в США подтвердили 83 597 случаев заболевания, из них 1178 умерли.

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