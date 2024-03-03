Швеція ухвалила рішення про спеціальні експортні кредитні гарантії для України

Вже 1 квітня набуває чинності нова постанова уряду Швеції на спеціальні кредитні гарантії для експорту в Україну. Це дозволить компаніям-експортерам подавати замовлення на отримання гарантій від Шведського експортно-кредитного агентства.

Спеціальні експортні кредитні гарантії мають стосуватися експорту в Україну, що сприятиме її розвитку та покращенню. Вони роблять інвестиції в Україну більш простими та більш безпечними для шведських компаній.

Це відкриває нові можливості для експорту товарів першої необхідності в Україну та сприяє її економічному розвитку та відновленню.

Також уряд Швеції вирішив відкрити офіс торгового секретаря в Києві та призначити нового торгового секретаря в Україні.

За словами міністра з питань співробітництва, розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохана Форсселла, експортні кредитні гарантії та відкриття нового торгового офісу в Києві сприятимуть залученню інвестицій шведських компаній в Україну.

"Це є конкретним прикладом роботи уряду над зміцненням синергії між допомогою, торгівлею та розвитком бізнесу", - додав він.