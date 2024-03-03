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Швеція ухвалила рішення про спеціальні експортні кредитні гарантії для України

Стокгольм, Неділя 03 березня 2024 02:12
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Швеція ухвалила рішення про спеціальні експортні кредитні гарантії для України Фото: Швеція ухвалила рішення про спеціальні експортні кредитні гарантії для України (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Вже 1 квітня набуває чинності нова постанова уряду Швеції на спеціальні кредитні гарантії для експорту в Україну. Це дозволить компаніям-експортерам подавати замовлення на отримання гарантій від Шведського експортно-кредитного агентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swedish National Export Credits Guarantee Board (EKN).

Спеціальні експортні кредитні гарантії мають стосуватися експорту в Україну, що сприятиме її розвитку та покращенню. Вони роблять інвестиції в Україну більш простими та більш безпечними для шведських компаній.

Це відкриває нові можливості для експорту товарів першої необхідності в Україну та сприяє її економічному розвитку та відновленню.

Також уряд Швеції вирішив відкрити офіс торгового секретаря в Києві та призначити нового торгового секретаря в Україні.

За словами міністра з питань співробітництва, розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохана Форсселла, експортні кредитні гарантії та відкриття нового торгового офісу в Києві сприятимуть залученню інвестицій шведських компаній в Україну.

"Це є конкретним прикладом роботи уряду над зміцненням синергії між допомогою, торгівлею та розвитком бізнесу", - додав він.

Нагадаємо, Україна збільшила експорт морським коридором до максимуму з початку війни. Вантажообіг портів Великої Одеси у лютому склав 8 млн тонн, з них 5,2 млн тонн - аграрна продукція. Це рекордні показники експорту не лише українським морським коридором, а й з початку повномасштабного вторгнення, зазначили у Мінінфраструктури.

Україна наближається до довоєнних показників експорту через з цих портів. Наразі понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та дунайські.

Також Україна залишається одним з головних гарантів продовольчої безпеки. Від початку роботи Українського коридору майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з них 19 млн - це зернові та олійні.

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