Швеция приняла решение о специальных экспортных кредитных гарантиях для Украины

Уже 1 апреля вступает в действие новое постановление правительства Швеции на специальные кредитные гарантии для экспорта в Украину. Это позволит компаниям-экспортерам подавать заказы на получение гарантий от Шведского экспортно-кредитного агентства.

Специальные экспортные кредитные гарантии должны относиться к экспорту в Украину, что будет способствовать ее развитию и улучшению. Они делают инвестиции в Украину более простыми и безопасными для шведских компаний.

Это открывает новые возможности экспорта товаров первой необходимости в Украину и способствует ее экономическому развитию и восстановлению.

Также правительство Швеции решило открыть офис торгового секретаря в Киеве и назначить нового торгового секретаря в Украине.

По словам Министра по вопросам сотрудничества, развития и внешней торговли Швеции Йохана Форсселла, экспортные кредитные гарантии и открытие нового торгового офиса в Киеве будут способствовать привлечению инвестиций шведских компаний в Украину.

"Это является конкретным примером работы правительства по укреплению синергии между помощью, торговлей и развитием бизнеса", - добавил он.