Польща й Швеція підпишуть угоду щодо співпраці обидвох країн у сфері цивільної оборони у світлі погіршення ситуації з безпекою в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Також The Guardian додає, що тим часом уряд Данії також планує представити нову оборону угоду на суму 50 млрд данських крон (7 млрд доларів), щоб "довести свою готовність перед обличчям критики з боку США, які прагнуть отримати контроль над Гренландією".

Угоду підпишуть голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Польщі Томаш Семоняк й міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін сьогодні, 19 лютого, в Стокгольмі. Документ охоплюватиме питання захисту цивільного населення, безпеки в Балтійському регіоні і стійкості до гібридних загроз.

Загроза війни Росії з країнами НАТО

Спецслужби країни Європи констатують підготовку Російської Федерації (РФ) до війни з Альянсом. Розвідка Данії зазначала, що вже за п'ять років Росія буде готова до повномасштабної війни з НАТО.

Як відзначав Інститут вивчення війни (ISW), країна терорист вже застосовує інновації у виробництві дронів проти окремих країн НАТО.

Служби зовнішньої розвідки Естонії відзначають, що РФ тим часом намагається нарощувати свій потенціал для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО.

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