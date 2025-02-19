Иллюстративное фото: Швеция и Польша подпишут соглашение из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе (Getty Images)

Польша и Швеция подпишут соглашение о сотрудничестве обеих стран в сфере гражданской обороны в свете ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.