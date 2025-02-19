Швеция и Польша подпишут соглашение из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе
Польша и Швеция подпишут соглашение о сотрудничестве обеих стран в сфере гражданской обороны в свете ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Соглашение подпишут глава Министерства внутренних дел (МВД) Польши Томаш Семоняк и министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин сегодня, 19 февраля, в Стокгольме. Документ будет охватывать вопросы защиты гражданского населения, безопасности в Балтийском регионе и устойчивости к гибридным угрозам.
Также The Guardian добавляет, что тем временем правительство Дании также планирует представить новое оборонное соглашение на сумму 50 млрд датских крон (7 млрд долларов), чтобы "доказать свою готовность перед лицом критики со стороны США, которые стремятся получить контроль над Гренландией".
Угроза войны России со странами НАТО
Спецслужбы страны Европы констатируют подготовку Российской Федерации (РФ) к войне с Альянсом. Разведка Дании отмечала, что уже через пять лет Россия будет готова к полномасштабной войне с НАТО.
Как отмечал Институт изучения войны (ISW), страна террорист уже применяет инновации в производстве дронов против отдельных стран НАТО.
Службы внешней разведки Эстонии отмечают, что РФ тем временем пытается наращивать свой потенциал для подготовки к потенциальной будущей войне с НАТО.
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