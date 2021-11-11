Швеция решила не закрываться для украинцев: условия для въезда

Швеция сохранила возможность въезда на свою территорию для украинцев, привитых от коронавируса. Это уже 10-я страна Европы, которая приняла решение не закрывать границу для граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или негативного теста (на коронавирус - ред.), - написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что уже 10 стран ЕС сохранили возможность для путешествий украинцев. При этом министерство иностранных дел Украины продолжает работу с партнерами, чтобы возможностей путешествовать было больше.

На сайте МИД опубликованы все условия въезда в Швецию. В частности, страна признает выданные в Украине цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса. Они могут быть проверены и подтверждены техническими возможностями, используемыми для подтверждения цифровых сертификатов ЕС.

В случае отсутствия сертификата о вакцинации, при въезде в Швецию следует иметь отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген, сделанные не более чем за 72 часа на момент пересечения границы. Это требование распространяется на украинцев старше 18 лет.