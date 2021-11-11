Швеція вирішила не закриватися для українців: умови для в'їзду

Швеція зберегла можливість в'їзду на свою територію для українців, щеплених від коронавірусу. Це вже 10-та країна Європи, яка прийняла рішення не закривати кордон для громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

"Швеція залишилася відкритою для українців при повній вакцинації або негативного тесту (на коронавірус - ред.), - написав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що вже 10 країн ЄС зберегли можливість для подорожей українців. При цьому Міністерство закордонних справ України продовжує роботу з партнерами, щоб можливостей подорожувати було більше.

На сайті МЗС опубліковані всі умови в'їзду до Швеції. Зокрема, країна визнає видані в Україні цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусу. Вони можуть бути перевірені і підтверджені технічними можливостями, використовуваними для підтвердження цифрових сертифікатів ЄС.

У разі відсутності сертифіката про вакцинацію, при В'їзді до Швеції слід мати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблені не більше ніж за 72 години на момент перетину кордону. Ця вимога поширюється на українців старше 18 років.