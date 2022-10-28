Швеція проведе додаткове розслідування вибухів на "Північних потоках"
Швеція вирішила провести додаткові розслідування вибухів на трубопроводах "Північний потік" 1 і 2. До перевірки залучать збройні сили країни.
Про це заявив шведський прокурор Матс Юнгквіст, який веде цю справу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В публікації йдеться, що Швеція та Данія вважають, що чотири витоки на "Північних потоках" були спричинені вибухами, але невідомо, хто може нести за це відповідальність. Щоб це з'ясувати прокурор призначив додаткове розслідування.
"Спільно з поліцією безпеки ми проведемо низку додаткових розслідувань на місці злочину", - заявив Юнгквіст.
Також допомогти погодились збройні сили країни, у яких, за словами прокурора, є необхідні ресурси та досвід для дослідження місця інциденту.
Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Пізніше РБК-Україна писало матеріал, де пояснювало, чому підірвати газопроводи могла саме Росія - причиною могло бути бажання не платити неустойки за контрактами.
До розслідування інциденту залучена не тільки Швеція. Так, Німеччина відправила до "Північного потоку-1" експедицію, в якій задіяні два підводні дрони "Антон" і "Луїзе" та робот ROV Phoca.