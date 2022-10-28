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Швеция проведет дополнительное расследование взрывов на "Северных потоках"

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Швеция, Пятница 28 октября 2022 15:34
Швеция проведет дополнительное расследование взрывов на "Северных потоках" Фото: Швеция проведет дополнительное расследование взрывов на "Северных потоках" 1 и 2 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Швеция решила провести дополнительные расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" 1 и 2. К проверке привлекут вооруженные силы страны.

Об этом заявил шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий это дело, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В публикации говорится, что Швеция и Дания считают, что четыре утечки на "Северных потоках" были вызваны взрывами, но неизвестно, кто может нести за это ответственность. Чтобы это выяснить прокурор назначил дополнительное расследование.

"Совместно с полицией безопасности мы проведем ряд дополнительных расследований на месте преступления", - заявил Юнгквист.

Также помочь согласились вооруженные силы страны, у которых, по словам прокурора, есть необходимые ресурсы и опыт для исследования места инцидента.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Позже РБК-Украина писала материал, где объясняло, почему взорвать газопроводы могла именно Россия - причиной могло быть желание не платить неустойки по контрактам.

К расследованию инцидента привлечена не только Швеция. Так, Германия отправила в "Северный поток-1" экспедицию, в которой задействованы две подводные дроны "Антон" и "Луизе" и робот ROV Phoca.

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