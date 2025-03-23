Швеція просить конкретизувати кроки для вступу України в ЄС після погроз Сійярто

Швеція звернулася до Єврокомісії за пропозиціями щодо просування вступу України в ЄС. Це сталося після погроз Угорщини накласти вето на вступ України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Швеції .

За їх словами, міністр Швеції у справах Європейського союзу Джессіка Розенкранц та її колеги з Північно-Балтійських країн звернулися до Європейської Комісії з проханням надати конкретні пропозиції щодо просування процесу вступу України до ЄС .

"Угорщина не повинна сповільнити переговори про членство України в ЄС", - наголосили в посольстві.

Нагадаємо, що вчора глава міністра закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив з заявою про наміри Угорщини блокувати вступ України в ЄС.

У своїй заяві він знову заговорив про права угорців на Закарпатті.

Варто зауважити, що ще минулого літа глава МЗС сам повідомив, що Угорщина підтримала початок перемовин щодо вступу України в Європейський Союз, тому що Київ "задовольнив вимоги Будапешта".

Питання нацменшин

Варто зазначити, що відносини між Україною та Угорщиною загострились ще у 2017 році, коли Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Проте відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах.

Це, своєю чергою, неодноразово викликало обурення з боку Угорщини, яка звинувачувала Україну в нібито проблемах нацменшин на Закарпатті, а тим часом прем'єр-міністр країни Віктор Орбан регулярно відзначався абсурдними заявами.

Однак 8 грудня 2023 року Верховна рада схвалила низку законопроєктів, серед яких був №10288-1 щодо захисту прав національних меншин в окремих сферах з урахуванням рекомендацій Ради Європи.

При цьому в МЗС Угорщини заявили, що не задоволені змінами до закону України про нацменшини. Нібито до повернення прав 2015 року "ще далеко".

Натомість тодішній глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна домовилася з Угорщиною про створення спільної спеціальної комісії щодо питань, пов'язаних з представниками угорської національної спільноти в Закарпатській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.