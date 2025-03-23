Швеция просит конкретизировать шаги для вступления Украины в ЕС после угроз Сийярто

Швеция обратилась в Европейскую комиссию с просьбой предложить шаги по продвижению вступления Украины в ЕС. Это произошло после угроз Венгрии наложить вето на вступление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Швеции .

По их словам, министр Швеции по делам Европейского союза Джессика Розенкранц и ее коллеги из Северо-Балтийских стран обратились к Европейской Комиссии с просьбой предоставить конкретные предложения по продвижению процесса вступления Украины в ЕС .

"Венгрия не должна замедлить переговоры о членстве Украины в ЕС", - отметили в посольстве.

Напомним, что вчера глава министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением о намерениях Венгрии блокировать вступление Украины в ЕС.

В своем заявлении он снова заговорил о правах венгров на Закарпатье.

Стоит заметить, что еще прошлым летом глава МИД сам сообщил, что Венгрия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, потому что Киев "удовлетворил требования Будапешта".

Вопрос нацменьшинств

Стоит отметить, что отношения между Украиной и Венгрией обострились еще в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании, который предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Однако в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках.

Это, в свою очередь, неоднократно вызывало возмущение со стороны Венгрии, которая обвиняла Украину в якобы проблемах нацменьшинств на Закарпатье, а тем временем премьер-министр страны Виктор Орбан регулярно отличался абсурдными заявлениями.

Однако 8 декабря 2023 года Верховная рада одобрила ряд законопроектов, среди которых был №10288-1 по защите прав национальных меньшинств в отдельных сферах с учетом рекомендаций Совета Европы.

При этом в МИД Венгрии заявили, что не удовлетворены изменениями в закон Украины о нацменьшинствах. Якобы до возвращения прав 2015 года "еще далеко".

Зато тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина договорилась с Венгрией о создании совместной специальной комиссии по вопросам, связанным с представителями венгерского национального сообщества в Закарпатской области.

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