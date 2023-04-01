Швеція привітала Фінляндію з наближенням до вступу в НАТО

"Ми раді за Фінляндію. Це важливий крок вперед для нашої братської країни, і вступ до неї зміцнить безпеку як Фінляндії, так і Швеції. Але, як заявила Фінляндія, їхнє членство не є повним, поки Швеція також не стане членом", - сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом.

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.

Раніше ми писали, що 27 березня парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО.

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