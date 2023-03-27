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Парламент Угорщини схвалив членство Фінляндії у НАТО

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Понеділок 27 березня 2023 19:49
Парламент Угорщини схвалив членство Фінляндії у НАТО Фото: Парламент Угорщини схвалив членство Фінляндії в НАТО (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 березня, парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО. Таким чином, Фінляндія ще на один крок наблизилася до повноправного членства в альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

З членів парламенту 182 проголосували за вступ Фінляндії до НАТО, шість - проти.

Лідер фракції правлячої партії Угорщини Fidesz Мате Кочіш раніше запевнив, що парламентська група одностайно підтримує членство Фінляндії в альянсі.

Туреччина залишиться єдиною країною НАТО, яка ще не ратифікувала членство Фінляндії. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган водночас оголосив, що процес ратифікації в парламенті країни розпочато.

Нагадаємо, що у Туреччині вважають, що Швеція недостатньо бореться з тероризмом, щоб вступити до НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Швеції сподіваються на ратифікацію заявки про членство в НАТО на саміті Альянсу у липні. При цьому в Туреччині, яка не схвалила заявку країни на приєднання, заявляють, що це залежить від кроків Стокгольму.

Нагадаємо, в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

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