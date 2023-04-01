Швеция поздравила Финляндию с приближением к вступлению в НАТО

Сегодня, 1 апреля, Министерство иностранных дел Швеции поздравило Финляндию с приближением к вступлению в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швеции.
"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, и вступление в нее укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не полно, пока Швеция также не станет членом", - сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.
Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Эрдоганутвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО.
Ранее мы писали, что 27 марта парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО.
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