Швеция поздравила Финляндию с приближением к вступлению в НАТО

"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, и вступление в нее укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не полно, пока Швеция также не станет членом", - сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Эрдоганутвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО.

Ранее мы писали, что 27 марта парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО.

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