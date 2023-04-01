RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция поздравила Финляндию с приближением к вступлению в НАТО

Фото: Швеция поздравила Финляндию с приближением к вступлению в НАТО (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, Министерство иностранных дел Швеции поздравило Финляндию с приближением к вступлению в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швеции.

"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, и вступление в нее укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не полно, пока Швеция также не станет членом", - сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Эрдоганутвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО.

Ранее мы писали, что 27 марта парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияФинляндия