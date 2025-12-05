Швеція припинить допомогу п’яти країнам заради України

Швеція поступово припинить допомогу розвитку п'яти країнам і перенаправить ці кошти на підтримку України. Уряд збільшить підтримку на понад мільярд доларів у наступному році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса уточнив, що поступово буде згорнута допомога Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії.
"Україна є найважливішим пріоритетом Швеції у зовнішній політиці та політиці допомоги, тому уряд збирається збільшити підтримку України щонайменше до 10 млрд шведських крон (понад 1 млрд доларів) у 2026 році", - зазначив Доуса.
Швеція активно підтримує Україну під час війни, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Вона постачає озброєння, техніку та обладнання для зміцнення обороноздатності.
Також країна бере участь у навчанні українських військових і підтримує оборонну промисловість України.
Окрім військової допомоги, Швеція фінансує відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування та надання медичної допомоги.
Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що Україна отримає від Швеції зимовий пакет допомоги на 100 млн євро. Кошти спрямують, зокрема, на ремонт інфраструктури.
У вересні скандинавська країна першою в Європейському Союзі виділила для України фінансову допомогу в рамках Ukraine Facility.
А у березні стало відомо, що уряд Швеції надав Україні найбільший з 2022 року пакет допомоги.
Перед тим країна виділила близько 137,7 млн доларів на допомогу у відновленні та розвитку, а також на задоволення нагальних гуманітарних потреб.