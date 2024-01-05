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Швеція припинить допомагати Малі через її підтримку війни РФ проти України

Архівне фото: міністр закордонних справ Швеції Йохан Форсселл (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Швеції вирішив припинити надавати допомогу Малі, оскільки хунта в цій країні підтримує війну Росії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Йохан Форсселл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV4.

За останні десять років Швеція надала Малі допомогу з метою розвитку на суму понад 3,5 мільярда шведських крон (338,9 млн доларів).

За словами міністра, у рамках реформи шведська допомога не повинна підтримувати держави або суб'єктів, які є недемократичними або виступають проти світового порядку, заснованого на правилах, і, таким чином, підривають шведські інтереси.

В основі цього рішення, серед іншого, лежить те, що Малі проголосувала проти резолюції ООН, яка вимагає від Росії покинути територію України.

"Коли ми співпрацюємо з іншими країнами, ми хочемо, щоб ці країни також хотіли співпрацювати зі Швецією, але натомість військова хунта Малі повстає проти Росії і підтримує їхню повномасштабну війну проти України", - сказав міністр. 

Допомога Швеції для України

Нагадаємо, 11 грудня уряд Швеції оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 млн доларів). Ці кошти підуть на підтримку українців узимку.

Також 26 листопада прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

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