Швеция прекратит помогать Мали из-за ее поддержки войны РФ против Украины

За последние десять лет Швеция предоставила Мали помощь с целью развития на сумму более 3,5 миллиарда шведских крон (338,9 млн долларов).

По словам министра, в рамках реформы шведская помощь не должна поддерживать государства или субъектов, которые являются недемократическими или выступают против мирового порядка, основанного на правилах, и, таким образом, подрывают шведские интересы.

В основе этого решения, среди прочего, лежит то, что Мали проголосовала против резолюции ООН, которая требует от России покинуть территорию Украины.

"Когда мы сотрудничаем с другими странами, мы хотим, чтобы эти страны также хотели сотрудничать со Швецией, но вместо этого военная хунта Мали восстает против России и поддерживает их полномасштабную войну против Украины", - сказал министр.

Помощь Швеции для Украины

Напомним, 11 декабря правительство Швеции объявило о выделении Украине нового пакета помощи в размере 1,4 миллиарда крон (133,5 млн долларов). Эти средства пойдут в поддержку украинцев зимой.

Также 26 ноября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).