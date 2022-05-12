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Швеция примет решение о вступлении в НАТО 16 мая и сразу подаст заявку на членство, - Expressen

Фото: Швеция примет решение о вступлении в НАТО 16 мая и сразу подаст заявку на членство (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 16 мая, правительство Швеции проведет внеочередное заседание, на котором будет принято официальное решение по заявке страны в НАТО. Сразу после заседания, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, заявка будет подана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

Сегодня шведские социал-демократы проведут последнее заседание относительно членства в НАТО.

Завтра группа по анализу политики безопасности, в которую входят представители всех парламентских партий, завершит работу над своим отчетом, который будет представлен уже завтра.

Четкого заявления о том, что Швеция должна вступить в НАТО, не будет, но вывод, по словам нескольких источников, появится между строк. Ожидается, что Левая партия и Партия зеленых, выступающие против членства в НАТО, сохранят свою позицию.

Напомним, сегодня президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали вступление страны в НАТО.

Накануне Британия заключила взаимные гарантии безопасности с Финляндией и Швецией.

Согласно данным издания Spiegel, процедура утверждения Швеции и Финляндии в состав НАТО может быть завершена в течение нескольких недель после подачи заявки.

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НАТОШвеция